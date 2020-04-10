Soma´da maden ocağında göçük: 1 ölü

<br>Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)MANİSA´nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden 1'i yaşamını yitirirken 1'i de yaralı olarak kurtarıldı. 2 işçi için ise kurtarma çalışmaları sürüyor.<br>Soma'daki özel bir şirkete ait maden ocağında üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde, bugün saat 13.00 sıralarında, yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 maden işçisi yaşamını yitirdi. 1 maden işçisi ise yaralı olarak çıkarıldı. Göçük altında bulunan 2 maden işçisinin kurtarılma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Cemil SEVAL<br>2020-04-10 14:00:29<br>
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