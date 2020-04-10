Uşak'tan Selendi’ye izinsiz girenlere ceza

Yeni tip korona virüsün (Covid19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasaklara uymayarak, seyahat izin belgesi olmadan, Uşak ilinden Manisa'nın Selendi ilçesine izinsiz girdiği tespit edilen 3 kişi ile onlara yardımcı olan 1 kişiye cezai işlem uygulandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde seyahat izin belgesi olmadan ilçeye Uşak'tan geldikleri tespit edilen 3 kişi ile onlara yardımcı olan bir kişiye, 3 bin 150 TL'den toplam 12 bin 600 TL ceza kesildi.



Yasağa uymayan 4 gence de ceza kesildi

Selendi Kaymakamlığından yapılan açıklamada ayrıca korona virüsün (Covid19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasaklara uymayan 20 yaş altı 4 kişiye de sokağa çıkma yasağı ihlalinden ayrı ayrı 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi. Yasağın başlamasının ardından bugüne kadar Selendi ilçesinde toplam 20 yaş altı 5 kişi, 65 yaş üstü 2 olmak üzere toplamda 8 kişiye cezai işlem uygulandığı açıklandı.

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