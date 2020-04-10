Soma'dan maden ocağında göçük: 1 ölü (2)

<br>KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR<br>Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir kömür ocağında yaşanan göçükte yaşamını yitiren işçinin 1 çocuk babası Ersin Özdoğan olduğu bildirildi. Öte yandan yerin 400 metre altında göçük altındaki 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Cemil SEVAL Serkan ÖZDEMİR<br>2020-04-10 15:14:51<br>
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