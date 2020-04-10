Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü (3)

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>ÖZEL EKİP KURULDU<br>Manisa'nın Soma ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği maden kazasında göçük altında kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları için 30 kişilik özel ekip kuruldu. Cenkyeri Mahallesi'ndeki kömür madeninin, ikinci katındaki, yerin 400 metre altında bulunan doğu 10 panosu olarak bilinen bölümünde meydana gelen göçükte, iki işçiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Aramakurtarma çalışmalarını maden ocağının girişinde Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da yakından takip ediyor.<br>ÖLEN MADENCİNİN CESEDİ MORGA KALDIRILDI<br>Öte yandan göçük altında yaşamını yitiren maden işçisi Ersin Özdoğan'ın (33) cansız bedeni önce Soma Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.Cemil SEVALSerkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Cemil SEVALSerkan ÖZDEMİR<br>2020-04-10 19:48:58<br>

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