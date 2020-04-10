Soma'daki maden kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi Göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Soma'daki maden kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi Göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı

İHA

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan 2 madencinin daha cansız bedenlerine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Soma'daki maden kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi Göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan 2 madencinin daha cansız bedenlerine ulaşılması ile hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, madenin faaliyette bulunmayan bir bölümünde çalışma yapıldığı sırada göçük meydana geldi. İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kurtarma çalışmaları sırasında ilk olarak maden işçisi Ersin Özdoğan'ın cansız bedeni çıkarılırken, 1 madenci de yaralı olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan 2 madenci için kurtarma çalışması başlatıldı. Göçük altında kalan madenciler Erdinç Karaveli ve Salih Ayber'in de cansız bedenlerine ulaşıldı. Madencilerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaralı işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, yaşanan maden kazasına ilişkin İmbat Madencilik AŞ tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Şirketimizin Soma ilçesinde faaliyette bulunduğu yeraltı kömür ocağında 10.04.2020 Cuma günü saat 11.00 civarında yer altında bakımonarım faaliyetleri yapılan galeride göçük meydana gelmiştir. Meydana gelen elim kazada 4 çalışanımız göçük altında kalmış, kurtarma çalışmalarıyla bir arkadaşımız sağ olarak çıkarılmış, ancak maalesef üç arkadaşımız vefat etmiştir. Olay adli makamlara intikal etmiş ve inceleme başlatılmıştır. Dünyada ve ülkemizde pandemi ile mücadele kapsamında sadece zorunlu işlerin sürdürüldüğü bir ortamda işletmemizde de yaklaşık 1 aydır üretim haricinde tamamen iş güvenliğinin gereklerini yerine getirebilme adına zaruri personelle zorunlu işler sürdürülmektedir. Bu kapsamda galerideki bakım onarım çalışmaları esnasında meydana gelen bu olayda hayatını kaybeden arkadaşlarımıza öncelikle Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, iş arkadaşlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Pandemi nedeniyle içinde bulunduğumuz bu zor günlerde böyle bir olayla karşılaşmamız hem şirketimizi hem de bütün çalışanlarımızı ve ailelerini derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Bu aşamadan sonra şirketimiz bütün imkanlarıyla elim kaza sonucu kaybettiğimiz çalışma arkadaşlarımızın ailelerinin yanında olacaktır. Başta vefat eden arkadaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve bütün madencilik camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü (3)
YEREL HABERLER Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü (3)
Akhisar’da 5 apartman karantina altına alındı
YEREL HABERLER Akhisar’da 5 apartman karantina altına alındı
Yunusemre vatandaşının yanında
YEREL HABERLER Yunusemre vatandaşının yanında
Yunusemre Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım ...
(Görüntülü) Soma'da maden ocağında göçük 1 ölü, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor-3
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soma'da maden ocağında göçük 1 ölü, 2 ...
Akhisar Belediyesinden dayanışma çağrısı
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesinden dayanışma çağrısı
Ölen maden işçisinin kimliği belli oldu Göçük altında mahsur kalan iki işçinin arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ölen maden işçisinin kimliği belli oldu Göçük altında ...
Dükkanda mahsur kalan kedi ve 7 yavrusu kurtarıldı
YEREL HABERLER Dükkanda mahsur kalan kedi ve 7 yavrusu kurtarıldı
(Görüntülü) Soma'da maden ocağında göçük 1 ölü, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor (2 Hayatını kaybeden Ersin Özdoğan)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soma'da maden ocağında göçük 1 ölü, 2 ...
Saadet Partili başkan koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Saadet Partili başkan koronaya yenik düştü
Soma'dan maden ocağında göçük: 1 ölü (2)
YEREL HABERLER Soma'dan maden ocağında göçük: 1 ölü (2)
Selendi’de cenaze namazında korona tedbiri
YEREL HABERLER Selendi’de cenaze namazında korona tedbiri
Korona virüse karşı maskeli, 2 şahitle nikah
YEREL HABERLER Korona virüse karşı maskeli, 2 şahitle nikah
(Görüntülü) Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Soma'da maden ocağında göçük: 1 ölü, 2 ...
Uşak'tan Selendi’ye izinsiz girenlere ceza
YEREL HABERLER Uşak'tan Selendi’ye izinsiz girenlere ceza
Soma´da maden ocağında göçük: 1 ölü
YEREL HABERLER Soma´da maden ocağında göçük: 1 ölü
Soma´dan maden ocağında göçük: 1 ölü, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor 
YEREL HABERLER Soma´dan maden ocağında göçük: 1 ölü, 2 kişiyi ...
Ahmetli emniyeti yaşlıların emrinde
YEREL HABERLER Ahmetli emniyeti yaşlıların emrinde
Alaşehir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 14 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Alaşehir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 14 ...
Manisa'da işletmeler 'Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanmaya başladı
YEREL HABERLER Manisa'da işletmeler 'Kısa Çalışma Ödeneği'nden ...
Soma’da maden ocağında göçük: 1 ölü Meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı
YEREL HABERLER Soma’da maden ocağında göçük: 1 ölü Meydana gelen ...
Başkan Akın’dan “Evsel atıkları sokaklarımıza atmayalım” çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan “Evsel atıkları sokaklarımıza ...
Kumar oynadılar sosyal mesafeden ceza yediler
YEREL HABERLER Kumar oynadılar sosyal mesafeden ceza yediler
Şehzadeler, mimari proje ön onaylarını online yapacak
YEREL HABERLER Şehzadeler, mimari proje ön onaylarını online yapacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X