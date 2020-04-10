Soma'da maden ocağında göçük: 3 ölü (4)

<br>2 İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI<br>Manisa´nın Soma ilçesinde, özel bir kömür ocağında yapılan bakım ve onarım faaliyeti sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan 2 maden işçisinin de cansız bedenine ulaşıldı. Ölen 2 kişiden Salih Ayber'in (36) evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken, diğer işçi Erdinç Karaveli'nin (40) de evli olduğu bildirildi. Ayber ve Karaveli'nin cansız bedeni Soma Devlet Hastanesi morguna getirildi. Maden faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi.<br>VALİLİKTEN AÇIKLAMA<br>Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi:<br>"Bugün Soma İlçemizde, bir maden ocağında, üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında meydana gelen göçük sebebiyle 1 maden işçimiz vefat etmiş, 1 maden işçimiz göçük altından hafif yaralı olarak çıkarılmış, göçük altında kalan 2 işçimiz için de kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan kurtarma çalışmalarına rağmen maalesef göçük altında kalan 2 maden işçimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Göçük altından hafif yaralı olarak çıkarılan maden işçimizin tedavisi yapılarak hastaneden taburcu edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Cemil SEVALSerkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Cemil SEVALSerkan ÖZDEMİR<br>2020-04-10 20:57:03<br>
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