Akhisar'da 5 apartman karantinaya alındı

<br>Barış Gezici/AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA'da, Akhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede 5 apartmanın koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını açıkladı.<br>Akhisar´da, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 5 apartmanın koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Değerli Akhisarlılar, malumunuz şu anda Türkiye´de birçok belde, sokak hatta bazı ilçeler karantina altında. Bugün de Akhisar ile ilgili bazı karantina haberleri çıktı. Ben öncelikle şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Malumunuz Akhisar´da şuanda pozitif tanısı konmuş 10´un üzerinde Covid-19 hastamız var. Bugün hıfzıssıhha toplantısında Covid-19 tanısı konmuş bazı vatandaşlarımızın yaşadığı apartmanlara karantina uygulanması kararı alınmıştır. Herhangi bir sokağa ya da mahalleye karantina uygulaması yoktur. Ancak apartman bazında karantina uygulamaları yapılacaktır. Bu durumda paniklemenize sebep olacak hiçbir durum yok. Biz yine her zamanki önlemlerimizi alacağız. Dışarıya en az sayıda çıkacağız. Mecbur kaldığımız zaman güvenli mesafemize dikkat edeceğiz ve mümkün olduğunca maske takacağız. Biz belediye olarak 10 binin üzerinde maske dağıttık, dağıtmaya da devam edeceğiz. Tabi ki herkese yetişemeyebiliriz ama Akhisar Belediyesi elinden geldiğince tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. Bu konuda sizlerle beraber dayanışma içinde hep beraber biz bu sorunu çözeceğiz. Lütfen sizlerden de ricam kendinize dikkat edin, ne kadar az sokağa çıkarsak o kadar iyi. Sokağa çıktığımız zaman da insanlarla olan mesafemize dikkat edelim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ<br>2020-04-10 21:35:49<br>

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