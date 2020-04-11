Sarıgöl’de ekmek kuyruğu

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından vatandaşlar ekmek alabilmek için fırınların önlerinde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.



İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının ardından Sarıgöllü vatandaşlar ekmek alabilmek için saatlerce ekmek fırının önünde beklemeye başladı. Gündüz ise bir çok markette ekmek mayasının kalmadığı belirtildi. Marketlere giden vatandaşlar ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Dışarıda bulunan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

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