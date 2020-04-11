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Manisa’da cadde ve sokaklar boş kaldı Manisa’daki sessizlik havadan görüntülendi

İHA

Korana virüs tedbirleri kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden sonra Manisa'da cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, boş sokaklar havadan görüntülendi.

Manisa’da cadde ve sokaklar boş kaldı Manisa’daki sessizlik havadan görüntülendi

Korana virüs tedbirleri kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden sonra Manisa’da cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, boş sokaklar havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası Manisa sessizliğe büründü. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kentin en işlek caddelerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Sultan Camisi yol güzergahı boş kaldı. Sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlar evlerine kapanırken, mahalle ve sokaklarda araç ile yaya trafiğinin olmadığı görüldü. Manisa'nın en yoğun caddelerinde görev yapan polis ekipleri, gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Polis ekipleri hem sokağa çıkma yasağına yönelik denetimlerini sürdürdü, hem de Vefa Destek Grubu kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.
Öte yandan vatandaşlar açık olan fırınlardan temel ihtiyaçlarını karşılamalarına izin verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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