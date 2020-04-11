Alaşehir'de ev yangını

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'in kırsal bölgesinde yer alan Girelli Mahallesinde saat 16.30 sıralarında İsa Kardaş'a (41) ait tek katlı evde yangın çıktı. Tek başına yaşayan İsa Kardaş'ın evde olmadığı sırada meydana gelen yangını gören komşuları, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale ederek söndürdü. Özellikle çatı kısmı tamamen kül olan ev, kullanılamaz hale geldi. Şans eseri yangın sırasında evde bulunmayan İsa Kardaş, keçilerini otlatmak için evden çıktığını, olay sırasında evde bulunmamasının kendisi için büyük şans olduğunu vurguladı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

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