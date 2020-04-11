Manisa'da korona virüsten iyileşen 5 hasta alkışlarla taburcu edildi Taburcu edilen hastaların 14 gün evlerinde tedavilerinin devam edeceği bildirildi

Manisa'nın Soma ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid19) testleri pozitif çıktıktan sonra Soma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 5 hastanın, yapılan tedavinin ardından sağlıklarına kavuştukları öğrenildi. Sağlıklarına kavuşan hastalar alkışlarla hastaneden taburcu edildi.



Doktor, hemşire ve hastane personelinin alkışları arasında evlerine gönderilen hastaların 14 gün daha evlerinde izolasyonlarının ve tedavilerinin devam edeceği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, “Hastanemizde tedavi gören toplam 11 korona virüs testi pozitif olan hastamızdan 5 hastamızın takip ve tedavi süreçlerinin hastane kısmı tamamlanmış ve tedavilerinin geri kalan kısmı evde tamamlanmak üzere hastalarımız taburcu edilmiştir. Korona virüs tedavisini tamamlayan hastalarımızı bugün alkışladık ama asıl büyük alkışı bu hastaların tanısını koyan, takip ve tedavisini yapan doktoru, hemşiresi, tıbbi sekreteri ve temizlik destek ekibi başta olmak üzere sağlık ordumuz hak etmektedir. Şunu hep aklımızda tutmamız lazım, Covid19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Asıl amacımız insanlarımızın öncelikle hasta olmalarını engellemeye çalışmaktır. Evde kalmaya devam etmeli ,sosyal mesafemizi korumalı, maskemizi takmalı, ellerimiz ve genel hijyen kurallarına azami dikkat etmeliyiz. Ancak yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetimiz varsa ve çevremizde Covid19 hastası olduğunu bildiğimiz biriyle yakın temasımız olmuşsa, gecikmeksizin hastaneye başvurmamız gerektiğini unutmamalıyız.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.