Turgutlu'da bir apartman koronavirüs karantinasına alındı

<br>Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, koronavirüsten yaşamını yitiren C.K.´nın (53), yanlarında misafir olarak kaldığı 3 torununun da testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Turgutlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ailenin yaşadığı binanın karantinaya alınmasına karar verdi.<br>Turgutlu Devlet Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konulan C.K., geçen 4 Nisan gecesi yaşamını yitirdi. C.K.'nin misafir olarak yanlarında kaldığı torunlarından üçünün yapılan koronavirüs testleri de pozitif çıktı. Bunun üzerine C.K.'nın kızının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu 3 katlı apartman, Turgutlu İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından karantinaya alındı. Konuyla ilgili Turgutlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Turgutlu Cumhuriyet Mahallesi Şehit Bülent İlhan Sokak No:39' da bulunan apartman; 12.04.2020 tarihi itibariyle koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12.04.2020 tarihli ve 2020/26 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ <br>2020-04-12 16:59:52<br>
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