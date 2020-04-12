İlaçları biten Ayşe Teyze'nin yardımına polis ekipleri koştu

<br>Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa) (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde trafik polisleri, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ayşe İçöz'ün (68) ilaçlarını eczaneden alarak teslim etti.<br>Turgutlu´nun Şehitler Mahallesi´nde oturan kalp hastası Ayşe İçöz, ilaçlarının bitmesi üzerine bir yakını aracılığıyla polisi arayarak yardım istedi. Talep üzerine görevlendirilen trafik polisleri, ilaçları eczaneden alarak İçöz´e teslim etti. Polislere teşekkür eden İçöz, ''Polisi ekiplerini arayarak yardım istedim. Sağ olsunlar, ilaçlarımı alarak teslim ettiler. Allah devletimizden razı olsun. Dışarı çıkmadan ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu <br>2020-04-12 19:35:55<br>
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