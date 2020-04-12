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İlaçları biten Ayşe Teyze'nin yardımına polis ekipleri koştu

DHA

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa) (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde trafik polisleri, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ayşe İçöz'ün (68) ilaçlarını eczaneden alarak teslim etti. Turgutlu´nun Şehitler Mahallesi´nde oturan kalp hastası Ayşe İçöz, ilaçlarının bitmesi üzerine bir yakını aracılığıyla polisi arayarak yardım istedi. Talep üzerine görevlendirilen trafik polisleri, ilaçları eczaneden alarak İçöz´e teslim etti. Polislere teşekkür eden İçöz, ''Polisi ekiplerini arayarak yardım istedim. Sağ olsunlar, ilaçlarımı alarak teslim ettiler. Allah devletimizden razı olsun. Dışarı çıkmadan...

İlaçları biten Ayşe Teyze'nin yardımına polis ekipleri koştu

<br>Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa) (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde trafik polisleri, kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ayşe İçöz'ün (68) ilaçlarını eczaneden alarak teslim etti.<br>Turgutlu´nun Şehitler Mahallesi´nde oturan kalp hastası Ayşe İçöz, ilaçlarının bitmesi üzerine bir yakını aracılığıyla polisi arayarak yardım istedi. Talep üzerine görevlendirilen trafik polisleri, ilaçları eczaneden alarak İçöz´e teslim etti. Polislere teşekkür eden İçöz, ''Polisi ekiplerini arayarak yardım istedim. Sağ olsunlar, ilaçlarımı alarak teslim ettiler. Allah devletimizden razı olsun. Dışarı çıkmadan ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu <br>2020-04-12 19:35:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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