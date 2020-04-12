Demirci’de bir sokak karantinaya alındı

Manisa’nın Demirci ilçesinde bir sokak korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınarak, sokağın giriş çıkışları kapatıldı.

Manisa Valiliği, Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi Kahve Sokak’ta Covid19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi Kahve Sokak’ta, 12.04.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12.04.2020 tarihli ve 2020/412 sayılı kararı ile karantina uygulaması başlatılmasına, sokağa giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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