Sanata engel yok

Manisalı öğrenciler uzaktan eğitimle akademik dersler ve sportif faaliyetlerin yanı sıra sanatsal etkinliklerle de buluşuyor.

Manisa’da MER Koleji öğrencileriyle akademik dersler, sportif faaliyetler ve sanatsal etkinliklerle online olarak buluşmaya devam ediyor. Öğrencilerini her alanda geliştirmeyi hedef belirleyen MER Koleji Manisa Kampüsü anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve Anadolu Lisesi kademesindeki sanat dersleriyle, etkin düşünme becerisini geliştirme aşamasındaki öğrencilerinin kendilerini sanatsal ifadesi için yeni form ve araçlar geliştirme projelerini başarılı bir şekilde uyguluyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren MER Koleji kurucu Temsilcisi ve Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, “Son günlerdeki değişimi gördük hep birlikte ama sağlıklı değişim için üretmek lazımdır. Bizler de bu bilinçle öğrencilerimize online da olsa akademik dersler yanında uzaktan bile sanat etkinlikleri, spor, satranç ve müzikle buluşturuyoruz. Çocuklar ve gençler kimliklerini inşa etmesi aşamasında oldukları için fikirlerini, bakış açılarını duygularını anlatmak ve iletişim kurmaya yardımcı etken sanat olmalıdır. Bunların örnekleri dünyada ve ülkemizde çok sayıda görülmektedir. Sanat her şekilde üreticiliği besleyen ve disiplinler arası geçişi sağlayan bir süreçtir. MER Koleji olarak anailkorta lise kademesindeki sanat derslerinde etkin düşünme becerisini geliştirme aşamasında kendi sanatsal ifadesi için yeni form ve araçlar geliştirme projelerini başarılı bir şekilde uygulamaktayız. Gerek sanat akımları, ton farkından oluşan kompozisyonlar gerekse ünlü ressamların röprodüksiyonlarını öğrencilerle oluşturarak onların gelişim aşamasına katkı sağlamaktayız. Kolaj çalışmaları günümüzde afişlerde film karelerinde ve birçok alanda kullanılan bir yöntemdir. Biz de uzaktan da olsa ama her bir anda Özge Sevimlitürk öğretmenimiz kontrolünde gündemde olan etkinlikleri örnek vererek daha etkin öğrenme modelleri uygulamaktayız.” dedi.

