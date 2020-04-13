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Yardımseverlerden koruyucu tulum desteği

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Türkiye Yardım Sevenler Derneği Salihli Şubesi, yeni tip korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına koruyucu tulum desteğinde bulundu.

Yardımseverlerden koruyucu tulum desteği

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Türkiye Yardım Sevenler Derneği Salihli Şubesi, yeni tip korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına koruyucu tulum desteğinde bulundu.
Salihli’de bugüne kadar birçok kişiye yardım elini uzatan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Salihli Şubesi, yardım elini bu kez sağlık çalışanlarına uzattı. Ayşegül Erkan başkanlığındaki yardımsever, korona virüs ile en ön safhada mücadele eden sağlık çalışanları için 300 koruyucu tulum desteğinde bulundu. Koruyucu tulumlar, Salihli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Cemal Çiftçi’ye teslim edildi.
Dernek Başkanı Erkan, “Yeni tip korona virüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına almıştır. Bu konuda hepimizin elinden geldiğince mücadele etmemiz insanlık vazifesi düşüncesiyle, tüm insanlık için canla, başla çalışan sağlık çalışanlarımız için Yardımseverler Derneği olarak koruyucu tulum desteğinde bulunduk. Şunu unutmamak lazım, şimdi birlik olma zamanıdır.” diye konuştu.

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