Turgutlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Turgutlu Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında sokakta yaşayan canlıları da unutmadı.

Evlerinden çıkamayan vatandaşların ekmek ve su gibi temel ihtiyaçlarını temin eden Turgutlu Belediyesi iki günlük süre içerisinde sokak hayvanlarına mama ve su takviyesinde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ve Zabıta Müdürü Hasan Kızıl ile Katı Atık İstasyonu ve çevresi ile Turgutlu genelindeki pek çok noktada vatandaşlar tarafından beslenemeyen sokak hayvanlarına mama ve su takviyesinde bulundu. Pazar günü ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki barınma odakları ve birçok alanda sokakta yaşayan canlıların mama ve su ihtiyaçları karşılandı.

“Vatandaşlarımızın sorun ve ihtiyaçlarını çözmek için biz varız” diyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Cuma gece yarısından pazar gece yarısına kadar devam eden sokağa çıkma yasağı dolayısıyla hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamamaları için ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Ekmek ve su ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temin ettik. İki günlük süreçte sadece vatandaşlarımız değil sokakta yaşayan can dostlarımızın da zor durumda kalmamaları için de hafta sonu boyunca ilçemizde bulunan barınma odaklarımız ve pek çok noktaya mama ve su takviyesinde bulunduk. Turgutlu’muzda yaşayan herkes, tüm canlılar bizim için eşit derecede kıymetli. Onların mağdur olmamaları için elimizden gelen tüm yardım ve çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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