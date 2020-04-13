Koronavirüsten tedavi olanlar, alkışlarla taburcu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koronavirüsten tedavi olanlar, alkışlarla taburcu oldu

DHA

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüsten tedavi görerek sağılıklarına kavuşan ilk hastaları, alkışlarla taburcu oldu. Fırat Durak (23) ve Hasret Demir (29) yüksek ateş, burun akıntısı ve halsizlik şikayetleriyle yaklaşık bir hafta önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tahlillerde iki hastaya da koronavirüs tanısı konuldu. Tedavilerine başlanan hastalar, 7 günlük tedavi sonucu sağlıklarına kavuşarak, taburcu oldu. Alaşehir Devlet Hastanesi'nin koronavirüs tedavileri tamamlanıp sağlıklarına kavuşarak taburcu olan ilk...

Koronavirüsten tedavi olanlar, alkışlarla taburcu oldu

<br>Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüsten tedavi görerek sağılıklarına kavuşan ilk hastaları, alkışlarla taburcu oldu.<br>Fırat Durak (23) ve Hasret Demir (29) yüksek ateş, burun akıntısı ve halsizlik şikayetleriyle yaklaşık bir hafta önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tahlillerde iki hastaya da koronavirüs tanısı konuldu. Tedavilerine başlanan hastalar, 7 günlük tedavi sonucu sağlıklarına kavuşarak, taburcu oldu. Alaşehir Devlet Hastanesi'nin koronavirüs tedavileri tamamlanıp sağlıklarına kavuşarak taburcu olan ilk hastalarını, hastane personeli alkışlarla uğurladı. Sağlığına kavuşan Fırat Durak, "1 hafta önce muayene oldum. Doktorlara hemşirelere çok teşekkür ederim. Bizimle çok ilgilendiler. Onlardan Allah razı osun" dedi. Fırat Durak'ın babası Ayhan Durak ise, "Alaşehir Devlet Hastanesi hekimlerine ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Bir şekilde geldi, iyi ki Türk hekimleri var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN <br>2020-04-13 17:13:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Koronavirüsten tedavi olanlar, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsten tedavi olanlar, alkışlarla ...
Elinde bıçakla çıktığı üst geçitte polislere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Elinde bıçakla çıktığı üst geçitte polislere zor ...
Manisa’da elindeki bıçakla üst geçidi kapatan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Manisa’da elindeki bıçakla üst geçidi kapatan şahıs ...
Yunusemre Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek
Manisa’da fiziksel alanı yetersiz Pazar yerleri kapatılacak
YEREL HABERLER Manisa’da fiziksel alanı yetersiz Pazar yerleri ...
Turgutlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Yunusemre Belediyesi esnafa maske dağıttı
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi esnafa maske dağıttı
Manisa Büyükşehir Belediyesi maske üretimine başladı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi maske üretimine başladı
Manisa BİLSEM’den sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği
YEREL HABERLER Manisa BİLSEM’den sağlık çalışanlarına siperlik maske ...
Virüsü yendiler, alkışlarla uğurlandılar
YEREL HABERLER Virüsü yendiler, alkışlarla uğurlandılar
Yardımseverlerden koruyucu tulum desteği
YEREL HABERLER Yardımseverlerden koruyucu tulum desteği
Feromon tel bağları salkım güvesinden koruyacak Bağlarda salkım güvesine tuzaklı önlem Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç “Tedbirini al, üretimde kal”
YEREL HABERLER Feromon tel bağları salkım güvesinden ...
Turgutlu Belediyesinden vatandaşlara yardım eli
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden vatandaşlara yardım eli
Manisa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Manisa’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Manisa’da mezarlıklar bakıma alındı
YEREL HABERLER Manisa’da mezarlıklar bakıma alındı
Sanata engel yok
YEREL HABERLER Sanata engel yok
Manisa´da yasağa uymayanlara 689 bin 850 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Manisa´da yasağa uymayanlara 689 bin 850 lira ceza ...
Manisa’da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı
YEREL HABERLER Manisa’da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza ...
Temizlik yaptı diye eşini bıçakladı
YEREL HABERLER Temizlik yaptı diye eşini bıçakladı
Akhisar Belediyesinde ‘sokağa çıkma yasağı’ mesaisi
YEREL HABERLER Akhisar Belediyesinde ‘sokağa çıkma yasağı’ mesaisi
Demirci’de bir sokak karantinaya alındı
YEREL HABERLER Demirci’de bir sokak karantinaya alındı
İlaçları biten Ayşe Teyze'nin yardımına polis ekipleri koştu
YEREL HABERLER İlaçları biten Ayşe Teyze'nin yardımına polis ...
Turgutlu'da bir apartman koronavirüs karantinasına alındı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Turgutlu'da bir apartman koronavirüs karantinasına ...
Mevsimlik işçilerin konaklama yerleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Mevsimlik işçilerin konaklama yerleri dezenfekte ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X