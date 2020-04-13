3 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

<br>Cemil SEVALSerkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA) MANİSA´nın Soma ilçesinde, 3 kişinin öldüğü maden kazasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan maden şirketinde görevli 3 kişiden 2´si tutuklandı.<br>Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi´nde geçen cuma günü saat 13.00 sıralarında özel bir şirkete ait maden ocağında iş kazası gerçekleşti. Maden ocağında çalışmanın yapılmadığı galeri bölümünde bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana geldi. Olayda 3 maden işçisi yaşamını yitirirdi ve 1 kişi de yaralı olarak kurtuldu. Konuyla ilgili olarak Soma İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan soruşturma kapsamında teknik müdür Bora E., vardiya mühendisi Abidin Sert ve işçi Şener A., gözaltına alındı.<br>Jandarma karakolunda ifadeleri alınan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme'ye çıkarılan şüphelilerden Şener Adıbelli ile Abidin Sert tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Bora E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Soma Cemil SEVALSerkan ÖZDEMİR<br>2020-04-13 20:41:58<br>
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