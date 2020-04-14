Akhisarspor´da Erhan´ın gözü kupada

<br>İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig temsilcisi Akhisarspor´un tecrübeli oyuncusu Erhan Çelenk kariyerindeki 7'nci şampiyonluğu yaşayacağına inandığını söyledi. Kariyerinde Kahramanmaraşspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gaziantep Futbol Kulübü´yle toplamda 6 kupa kaldıran deneyimli oyuncu, "Şimdi sıra Akhisarspor´a geldi. Koronavirüs salgını yüzünden futboldan uzak kaldık ama bugünleri de ülkece atlatacağız. Liglerin yeniden başlamasıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şampiyonluk yarışında iddialıyız. Kalan 6 haftada gerekeni yapacağız ve yeniden Süper Lig´e döneceğiz" dedi.Erhan Çelenk, 2011-2012 ve 2012-2013´te Kahramanmaraşspor formasıyla 3'üncü Lig ve 2'nci Lig´de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Erhan, Erzurumspor formasıyla ise üst üste 3 sene kupa kaldırdı. Deneyimli futbolcu Erzurumspor´la 2015-2016´da 3'üncü Lig´de, 2016-2017´de 2'nci Lig´de ve 2017-2018´de ise 1'inci Lig´de hedefe ulaştı. Son olarak geçen sezon Gaziantep FK ile 1'inci Lig Play-Off finalini kazanan Erhan, yaz döneminde Akhisarspor´a geldi. Ege ekibinde 28 lig maçına çıkan tecrübeli orta saha 8 gol atarak başarılı bir grafik ortaya koydu.DHA-Spor Türkiye-Manisa <br>2020-04-14 12:45:45<br>
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