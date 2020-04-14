Ana sınıfı öğrencisi Ahmet'ten kampanyaya bağış

<br>Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Ahmet Zengin, kumbarasında biriktirdiği parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. <br>Sarısu Mahallesi Misak-i Milli Caddesi 37 numarada yaşayan Zengin ailesinin ana sınıfına giden oğulları Ahmet Zengin, marangoz babası Abdullah Zengin'e, kumbarasında biriken parayı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Baba Zengin de Vefa Sosyal Destek Grubu'nu telefonla aradı. Vefa Destek Grubu görevlisi eve gelerek, açılan kumbaradaki 179 lira 50 kuruşu kayıt altına alarak, aileye makbuz verdi.<br>Baba Abdullah Zengin, "Akşam televizyonda haberleri izliyorduk. Bir çocuk Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına kumbarasındaki parasını bağışlamış. Oğlum bu haberi görünce, 'Ben de bağışlamak istiyorum' dedi" diye konuştu. Ahmet Zengin ise, "Hastalarımız iyi olsun. Bu virüs gitsin. Okulumuza gidelim. Biz bize yeteriz Türkiye'm" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN<br>2020-04-14 13:05:34<br>

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