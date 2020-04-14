Akhisar’da korona virüs numuneleri temas olmadan alınacak

Akhisar Belediyesi, sağlık çalışanlarının güvenliği için dağıttığı ücretsiz maskelerin ardından şimdi de Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle ürettikleri ‘Numune Alma Kabinleri’ni Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine verdi. Kabinler sayesinde hem sağlık çalışanları hem de hastalar korunmuş olacak.

Akhisar Belediyesi ile Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile üretimi yapılan temassız numune alma kabinleri korona testlerinde örnek almak için kullanılacak. Numune alma kabini sağlık personeliyle hastayı ayıracak ve hiçbir temasta bulunmadan sağlık personeli numune alabilecek. Bu sayede hem sağlık çalışanları hem de hastalar korunacak.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde korona virüs salgınına karşı fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını unutmadı. Akhisar Belediyesi ile Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle üretilen ve korona virüs şüphesi ile hastaneye müracaat eden kişilerin sağlık kontrollerinin yapılacağı bu kabinler hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların sağlığını koruyacak.

Sağlık çalışanlarının, halk sağlığı için fedakarca çalıştığını kaydeden Başkan Dutlulu, “Akhisar Belediyesi ve Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle ürettiğimiz ‘Numune Alma Kabinleri’ni, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarımıza teslim ettik. Korona virüsün belirlenmesi için burun ve boğazdan örnek alan sağlık çalışanlarının hastayla temasını önleyen bu kabinler, sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırırken aynı zamanda virüse karşı da koruma sağlayacak. Her zaman sağlıkçılarımızın yanında olmaya ve onlar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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