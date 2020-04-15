Gediz Nehri kenarında 55 kök kenevir ele geçirildi

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Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Gediz Nehri kenarında 55 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Çavlu Mahallesi yakınlarından geçen Gediz Nehri kenarında izinsiz Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Harekete geçen jandarma, bölgeye operasyon düzenledi. Bölgede yapılan aramada yeni ekilmiş toplam 55 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hint kenevirleri imha edilmek üzere tek tek söküldü.

Jandarma kenevirleri ekenleri yakalamak için çalışma başlattı.

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