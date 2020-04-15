Evinden çıkamayan yaşlı kadına doğum günü sürprizi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan 79 yaşındaki Birsel Toprak’a doğum günü sürprizi yaptı. Ellerinde pasta ile Birsel Toprak’ın kapısını çalan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu ve beraberindekiler, yaşlı kadının doğum gününü kutladı. Yapılan sürpriz nedeniyle duygulanan Birsel Toprak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür etti.

Korona virüs salgınına karşı mücadele amacıyla 30 büyükşehire giriş ve çıkışlar geçtiğimiz günlerde yasaklandı. Bu süreçte Antalya’da yaşayan Mine Toprak da, Manisa’da ikamet eden annesi Birsel Toprak’ın doğum gününü kutlamak isteyince farklı bir yol buldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçen Mine Toprak, “Korona virüs salgını nedeniyle ziyaret edemediğim anneme bir pasta ile doğum günü sürprizinde bulunabilir misiniz?” diye ricada bulundu. Bu talebi geri çevirmeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesinde ikamet eden yaşlı kadının kapısını çaldı.

Ellerinde pasta ile Birsel Toprak’ı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu ve Sosyal Hizmetler Dairesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan, yaşlı kadının 79’uncu yaşını kutladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün gönderdiği hediyeyi de Toprak’a takdim eden Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, yaşlı kadına sağlıklı ömürler diledi.



Mutluluğunu paylaştı

Yapılan sürpriz nedeniyle mutluluğunu paylaşan Birsel Toprak ve eşi Kadir Toprak, “Evliliğimizin 60’ıncı yılında da Büyükşehir Belediyesi bir sürpriz yapmıştı. Bugün de bu sıkıntılı süreçte yaptıkları doğum günü sürpriziyle bizleri mutlu etti” dedi. Birsel Teyze’ye mutlu yıllar dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yaşlılarımız bizlerin baş tacı. Küresel çapta insan sağlığını tehdit eden bir salgın nedeniyle bir süre onları izole ederek korumak durumundayız. Bizler her şartta vatandaşlarımızın yanındayız. Birsel teyzemize de doğum günü olması nedeniyle Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız aracılığıyla böyle bir sürpriz yapmak istedik. Hep birlikte sağlıklı günler görmemiz dileğiyle tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum. Bu zor günleri hep birlikte el ele vererek aşacağız” dedi.

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