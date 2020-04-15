Soma’ya Cansuyu geldi

Cansuyu Derneği Soma’da ilçe gönüllüsü İbrahim Yula önderliğinde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı.

Soma’da faaliyetlerine başlayan Cansuyu Derneği Soma gönüllüsü İbrahim Yula, ilk etapta bizzat kendilerinin yerinde tespitini yaparak gerçek muhtaçlara ulaşmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Besmele çekerek yola çıktık. İnanıyoruz ki Soma ilçemizde oluşturacağımız gönüllü kardeşlerimizle birlikte gerçek muhtaçlara cansuyu olmaya gayret edeceğiz. Bu uğurda gece gündüz demeden çalışacağız. Biz son muhtaç da ortadan kalkıncaya kadar yılmadan yürüyeceğiz ve inanıyoruz ki Soma’da bir olup her gönüle girerek her haneye ulaşarak darda kim varsa biz yetişeceğiz. Bize çalışmalarımıza destek olmak omuz vermek isteyenler 05302469635 numaralı telefondan ulaşabilir.” dedi.

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