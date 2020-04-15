Manisa Alaşehir'de 1 mahalle, karantinaya alındı

<br>Cemil SEVALNurettin DOĞAN/MANİSA, (DHA) MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Caberfakılı Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.<br>Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Alaşehir'e bağlı kırsal Caberfakılı Mahallesi'nin karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Manisa'nın Alaşehir İlçesine bağlı, Caberfakılı Mahallesi 15 Nisan 2020 tarihi itibariyle; Koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/28 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır" denildi.<br>Karantina kararının ardından Alaşehir'e 8 kilometre uzaklıktaki 577 nüfuslu Caberfakılı Mahallesi girişinde önlem alan jandarma ekipleri, araçları durdurarak, kontrol yaptı. Evlerine gitmek isteyenlere, 14 boyunca çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Cemil SEVAL Nurettin DOĞAN <br>2020-04-15 17:09:44<br>
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