Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

<br>Erdinç ALKAN /KIRKAĞAÇ(Manisa),(DHA) - MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.<br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kırkağaç İlçesi'nde saat 05.49'da Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Kırkağaç'ın yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı olmadı. <br>Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 10 kilometre olarak açıkladı.<br>DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kırkağaç Erdinç ALKAN<br>2020-04-16 06:36:18<br>
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