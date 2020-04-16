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(Görüntülü) Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

DHA

 MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kırkağaç İlçesi'nde saat 05.49'da Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Kırkağaç'ın yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı olmadı.  Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 10...

(Görüntülü) Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

<br> MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.<br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kırkağaç İlçesi'nde saat 05.49'da Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Kırkağaç'ın yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı olmadı. <br>Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 10 kilometre olarak açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Manisa <br>2020-04-16 09:18:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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