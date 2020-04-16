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23 Nisan'da balkonlarda buluşacaklar Manisalı çocuklar 23 Nisan'ı evlerinin balkonlarında ellerinde Türk bayraklarıyla kutlayacak

İHA

Manisalı öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinden online kutlamaya hazırlanıyor. MER Koleji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında online olarak resim, müzik, şiir, öykü, kompozisyon ve satranç yarışmaları düzenlerken, 23 Nisan akşam saat 20.00'de de tüm öğrenciler ve velileriyle birlikte evlerinin balkonlarına ellerinde Türk bayraklarıyla çıkarak bayram kutlaması yapacak.

23 Nisan'da balkonlarda buluşacaklar Manisalı çocuklar 23 Nisan'ı evlerinin balkonlarında ellerinde Türk bayraklarıyla kutlayacak

Manisalı öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinden online kutlamaya hazırlanıyor. MER Koleji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında online olarak resim, müzik, şiir, öykü, kompozisyon ve satranç yarışmaları düzenlerken, 23 Nisan akşam saat 20.00’de de tüm öğrenciler ve velileriyle birlikte evlerinin balkonlarına ellerinde Türk bayraklarıyla çıkarak bayram kutlaması yapacak.
Korona virüs salgını sebebiyle eğitime uzaktan devam eden okullar öğrencilerinin gelişimlerine online katkı sunmaya devam ediyor. MER Koleji Manisa Kampüsü de yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini online olarak gerçekleştiriyor. Etkinlikler kapsamında resim, müzik, şiir, öykü, kompozisyon ve satranç yarışması düzenlenirken, 23 Nisan akşamı da bütün öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin balkonlarında bayram kutlaması gerçekleştirecek.

Süreç boyunca yapılan çalışmalar
Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, “13 Mart itibari ile korona virüs salgını dolayısıyla uzaktan eğitim süreci başladı. Bizlerin zaten hiç şüphesinin olmadığı ancak hepimizin daha da fark ettiği bir gerçeği bir kez daha gördük. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin olmadığı bir kampüs, çiçeği olmayan bahçelere, meyvesi olmayan ağaçlara benziyor. Bu inançla salgının başladığı günden bugüne kadar başta kurucularımız olmak üzere tüm birim müdürlerimiz, tüm öğretmenlerimiz ile uzaktan da olsa öğrencilerimizin yanında olmaya çalıştık. Tüm iletişim kanallarımıza ilaveler yaparak öğrencilerimizin her daim bizlere ulaşabilmesine imkan tanıyan bir zemin hazırladık. Okul öncesinden liseye kadar tüm paydaşlarımızın birlikte hareket etmesine özen gösterdik. Program dahilinde bugüne kadar online olarak canlı dersler işledik. Öğretmenlerimizin kontrolü ile tüm kademelerimizde EBA TV yayınlarına katıldık. Sınav grubu olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için EBA üzerinden canlı sınıf dersleri yapmaya başladık. Morpa Çocuk, Morpa Kampüs, Smartclas, Emodi, Dijitalim, İşleronline, ZOOM ve BES sistemleri üzerinden akademik çalışmalarımıza devam ettik. Türkiye geneli yapılan online deneme sınavlarına dahil olduk. İlkokul kademesindeki öğrencilerimiz için nisan ayı boyunca 4 adet, ortaokul kademesindeki öğrencilerimiz için nisan ayı boyunca 8 adet, Anadolu lisesi kademesindeki öğrencilerimiz için 4 adet tarama ve izleme sınavları planlaması yaptık. Uzaktan spor, resim, müzik dersi işledik; satranç oynadık, dans ettik, kodlama yaptık. Yabancı dilin önemini bir kez daha hissederek İngilizce ve İspanyolca derslerine kaldığımız yerden devam ettik. Uzağız demeden ‘Haftanın Yıldızlarını’ seçerek Online olarak belgelerini dağıttık. Rehberlik önemli diyerek Psikososyal destek hattı kurduk. Rehber öğretmenlerimizle sürekli irtibat halinde olabileceğiniz bir iletişim kanalını hizmetinize sunduk. Sınav grubu olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize online rehberlik yaptık. Öğretmenlerimiz ile her hafta online toplantılar yaparak gerek zümre gerek birim olarak tüm kademelerde değerlendirmeler yaparak sizler için hazırlandık.” dedi.

23 Nisan’a online kutlama
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da online olarak kutlamaya hazırlanıyoruz.” diyen Kanca, “Bu kapsamda resim, müzik, şiir, öykü, kompozisyon ve satranç yarışmaları düzenliyoruz. Velilerimize ve öğrencilerimize katılım şartlarının afişlerini gönderdik. Şartları uyan tüm öğrencilerimizin bu yarışmalara katılmasını gönülden arzu ediyoruz. Ayrıca 23 Nisan 2020 Perşembe günü saat 20.00’de MER Koleji ailesi olarak evlerimizde elimizdeki bayraklarla balkonlarda olacağız. Velilerimiz ve öğrencilerimizin de katılımları bizleri onurlandıracaktır. Bu günler geçecek biliyoruz. Yine mutlu günlerde buluşacağımızı ümit ediyoruz. Umuyoruz ki o günler çok yakında.” diye konuştu.

"Kimse mağduriyet yaşamayacak"
Kanca açıklamasını şöyle tamamladı: “Bizler akademik anlamda tüm telafi eğitimlerini, YKS ve LGS hazırlık eğitimlerini, tamamlama kurslarını, yaz spor okullarını, yaz dil eğitimi alanlarında tüm takviye çalışmalarını fazlasıyla yapılacağını, öğrenci ve velilerimizin mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların düşünüldüğünü ve zamanı gelince uygulanacağını; bu konuda MEB tarafından yapılacak açıklamaya göre hareket edeceğimizi belirtmek isteriz. Tüm ekibimizle birlikte ve tüm kalbimizle öğrencilerimizin her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu anlamda gerek sosyal medya hesaplarımız, web sitemiz, sınıf ve koç öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrenci ve velilerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Şuna inanıyorum ki biz kocaman bir aileyiz ve aileler bedenen uzak bile olsalar kalıcıdır. ‘Hızlı gideceksen yalnız, uzağa gideceksen birlikte git’ atasözünde belirtilen anlayış doğrultusunda sizlerle birlikte daha nice güzel günlere yürüyeceğimize gönülden inanıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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