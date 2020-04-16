Yunusemreli badmintoncular antrenmanlarına evden devam ediyor

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Yunusemre Belediyespor Kulübü Badminton takımı sporcuları korona virüs tedbirleri kapsamında antrenmanlarına evde devam ediyor.

Tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs (Covid19) nedeniyle toplu çalışmalarına ara veren Yunusemre Belediyespor badminton takımı sporcuları antrenmanlarını evde yapıyor. Antrenörlerinin online bağlantısı rehberliğinde spor yapan badminton takımı sporcularına en büyük desteği aileleri veriyor. Kendileri ve sevdikleri için sokağa çıkma yasağına uyduklarını belirten sporcular, vatandaşlara da çağrıda bulunarak onlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.

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