Akhisar’da 250 gram Ramazan pidesi 2.5 TL

Akhisar Esnaf Odası Başkanı Hasan Ali Men, yeni tip korona virüs ile (Covid19) mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, Ramazan pidesi üretiminde ve satışında bir sorun yaşanmayacağını, 250 gramlık pidenin 2.5 liradan satışa sunulacağını söyledi.

Akhisar Esnaf Odası Başkanı Hasan Ali Men, Ramazan pidesiyle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını, ürün stoklarının hazırlandığını ve virüsle ilgili alınacak önlemlerin görüşüldüğünü söyledi. Pidenin fiyatının da belli olduğunu kaydeden Men, “Ramazan pidesi her yıl olduğu gibi bu yıl da fırınlarımızda olacak, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bu yıl 250 gram Ramazan pidesi 2.50 TL’den satılacaktır. Pide kuyrukları oluşmaması için elimizden geleni yapacağız, erken üretimlere başlayacağız” dedi.

Ellerinde erken saatlerde pide stoku tutacaklarını söyleyen Men, "Sosyal mesafeyi koruyucu tedbirleri zaten işletmelerimizde aldık. Kapılarımızda birer personel bekletip sosyal mesafeyi koruyacağız. Pidenin çıkarılması noktasında çalışmalarımız vardı, fırıncı esnafımız da pide üretmek istiyor tabii ki. Bu doğrultuda inşallah vatandaşlarımızı ve esnafımızı da mağdur etmeden bir ortak yol bulup pide üretimini gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

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