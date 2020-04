Sulama kanalına düşen atı itfaiye kurtardı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sulama kanalına düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Turgutlu ilçesi Geren mevkiinde sulama kanalına at düştü. Durumun bildirilmesi üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı hızla olay yerine gitti. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonrası atı kanaldan çıkardı. Boğulmaktan kurtarılan at, sahibine teslim edildi.

