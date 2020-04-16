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Manisa’nın dünyaya açılan penceresi, kapılarını eğitim için açtı

İHA

Manisa’nın dünyaya açılan penceresi, kapılarını eğitim için açtı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından Manisa’nın tanıtımı noktasında aktif rol oynaması için hayata geçirilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu, korona virüs salgını nedeniyle okulların kapanması ve uzaktan eğitim sistemine geçilmesi sebebiyle stüdyolarını TRT EBA TV için ders çekimi yapan öğretmenlere açtı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılarak uzaktan eğitim modeline geçmesinin ardından öğretmenler, derslerini TRT EBA TV üzerinden öğrencilere ulaştırıyor. Kısa adı EBA olan Eğitim Bilişim Ağı, korona virüs nedeniyle tatil edilen okullarda öğrencilerin derslerini aksatmaması adına önemli bir görev üstleniyor. Öğretmenler ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bu sayede ders veriyor. Bu kapsamda Yunusemre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri de, Bilişim Teknolojileri alanına ait meslek derslerini videoya almak için Manisa Büyükşehir Belediyesinden teknik destek talebinde bulundu.

Teknik donanım desteği
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda öğretmenlerin talebi için hemen harekete geçilerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu stüdyoları ile teknik donanım ekipmanları öğretmenlerin hizmetine sunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Manisa’nın tanıtımı noktasında aktif rol oynayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu, TRT EBA TV için ders çekimi yapan öğretmenlerin teknik konudaki eksikliklerine önemli bir katkı sağladı.

Başkan Ergün’ün talimatıyla öğretmenlerin hizmetine sunuldu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün eğitim ve öğretime büyük önem verdiğini ve bu konuya hassasiyetle yaklaştığını belirten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Kiriş, “Yunusemre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerimizin talebine de Sayın Başkanımız Cengiz Ergün, kayıtsız kalmadı. Büyükşehir Belediyesi Televizyonumuzun stüdyolarının uzaktan eğitim için kapılarını Başkanımızın talimatlarıyla öğretmenlerimize açtık. Buradan yapılan meslek dersleri çekimleri, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilerek, TRT EBA TV’den yayınlanması için incelenecek. Bu bağlamda hem öğretmenlerimize, hem de öğrencilerimize böyle bir katkı sağladığımız için mutluyuz. Hep birlikte el birliğiyle bu zor süreci atlatmayı ümit ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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