Uyuşturucu sentetik ecza hapları ile yakalanan 1 kişi tutuklandı

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<br>Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda bin 400 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan E.K., tutuklandı.<br>Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, otomobilde uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, otomobilde bin 400 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hapı ele geçirildi. Otomobilde yakalanan E.K. ise gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI <br>2020-04-16 16:34:01<br>

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