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Salihli'de kumar operasyonda 13 kişiye 41 bin TL para cezası

DHA

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynatmak için villa kiralayan ve kumar oynayan 13 kişiye toplam 41 bin TL para cezası uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi'nde D.U.'nun villa kiralayıp, kumar oynattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin dün gece villaya düzenlediği operasyonda yapılan aramada yazboz kağıtları, poker masası, yere atılmış 200 TL bulundu. Operasyonda villayı kiralayan D.U ile 12 kişi yakalandı. Yakalananlara koronavirüse karşı alınan tedbirler...

Salihli'de kumar operasyonda 13 kişiye 41 bin TL para cezası

<br>Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynatmak için villa kiralayan ve kumar oynayan 13 kişiye toplam 41 bin TL para cezası uygulandı.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi'nde D.U.'nun villa kiralayıp, kumar oynattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polisin dün gece villaya düzenlediği operasyonda yapılan aramada yazboz kağıtları, poker masası, yere atılmış 200 TL bulundu. Operasyonda villayı kiralayan D.U ile 12 kişi yakalandı. Yakalananlara koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 41 bin TL para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI <br>2020-04-16 17:37:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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