Jandarma çocukları sevindirdi

İller arası giriş çıkışlara sınırlama getirilmesinin ardından ManisaKütahya il sınırında görevli jandarma ekiplerine her türlü desteği sağlayan Selendi'nin Tepeynihan Mahallesinde yaşayan Eryılmaz ailesinin çocukları jandarma tarafından sevindirildi. Ailenin Hatice, İlknur ve Onur isimli üç çocuğuna asker kıyafeti hediye eden jandarma ekipleri aileye desteklerinden dolayı teşekkür ederken, minik çocuklar da aldıkları asker kıyafetlerini giyip asker selamı vererek mutluluklarını gösterdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine jestlerinden dolayı teşekkür eden baba Rasim Eryılmaz, "Asker her zaman bizim başımızın tacı. Vatanına ve milletine ihanet etmediği sürece biz her yerde askerimizin arkasındayız. Böyle Askerlerimiz olduğu sürece bu millet eğilmez, bu vatan bölünmez" dedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de aileye teşekkür ederek kendilerine her türlü desteği sağlayan ve yalnız bırakmayan Eryılmaz ailesine teşekkür etti.

