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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mahalle muhtarı hizmete sosyal medyadan teşekkür etti

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Güzelyurt Mahallesi Ingolstadt Bulvarı'nda arızalı olan LED aydınlatmalarını yeniledi. Yapılan çalışmanın ardından bulvar ışıl ışıl bir görünüme kavuşurken, Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, sosyal medya hesabından memnuniyetini ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Mahalle muhtarı hizmete sosyal medyadan teşekkür etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Güzelyurt Mahallesi Ingolstadt Bulvarı’nda arızalı olan LED aydınlatmalarını yeniledi. Yapılan çalışmanın ardından bulvar ışıl ışıl bir görünüme kavuşurken, Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, sosyal medya hesabından memnuniyetini ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.
Korona virüs salgının Manisa'da yayılmasını önleyebilmek amacıyla amansız bir mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte temel belediyecilik hizmetlerini de aksatmıyor. Bu anlamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi Ingolstadt Bulvarı’nda arızalı olan LED aydınlatmaları yeniledi. Yapılan çalışmanın ardından bulvar ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava da yapılan çalışma nedeniyle sosyal medya hesabından memnuniyetini paylaşarak, şu ifadelere yer verdi: “Güzelyurt Mahallemizde, Ingolstadt Bulvarımızdaki, tüm arızalı LED bulvar aydınlatmaları, Manisa Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yenilenmiştir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e, Manisa Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanımız Uğur Topkaya ve personeline çok teşekkür ederim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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