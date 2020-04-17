Yunusemre sokak hayvanlarını unutmuyor

Yunusemre Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin belli noktalarına yem ve mama bıraktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi diğer yandan sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor. ‘Onlar bize emanet’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin belirli noktalarında sokak hayvanlarına yem ve mama bırakıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Bizim sessiz dostlarımız olan sokak hayvanlarını unutmuyoruz. Bugüne kadar 3 tonun üzerinde mama dağıtımı gerçekleştirdik. İlçemizde bu doğrultuda çalışmalarımız sürecek” dedi.

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