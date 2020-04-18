Akhisarspor´da Uğur formayı kaptı

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<br>AKHİSAR, (DHA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor´da defans oyuncusu Uğur Arslan Kuru, teknik direktör Yılmaz Vural´ın göreve gelmesiyle birlikte kendisine yeni bir sayfa açtı. Sezonun ilk yarısını genellikle yedek kulübesinde geçiren 31 yaşındaki futbolcu, ikinci devrede ise formayı kaptı.<br>Savunmanın sağında ve ortasında görev yapabilen deneyimli oyuncu son 7 maçın tamamında sahaya on birde çıktı. Vural´ın Cocalic´le birlikte stoperde görev verdiği Uğur başarılı bir grafik ortaya koydu. Toplamda 16 müsabaka oynayan Uğur, 1 kez fileleri sarstı. DHA-Spor Türkiye-Manisa <br>2020-04-18 13:01:36<br>

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