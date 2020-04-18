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Zahmeti çok, ekimi zor tütünde dikim zamanı Manisa’da tütün dikimi başladı Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “5 yılın en fazla ekimi yapılacak” Tütün ekimi yapan Ayşe Karaca: “Tütün acıdır ama parası tatlıdır”

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte binlerce ailenin geçim kaynağı olan tütün dikim sezonu kırsal mahallelerde başladı.

Zahmeti çok, ekimi zor tütünde dikim zamanı Manisa’da tütün dikimi başladı Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “5 yılın en fazla ekimi yapılacak” Tütün ekimi yapan Ayşe Karaca: “Tütün acıdır ama parası tatlıdır”

Manisa’nın Salihli ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte binlerce ailenin geçim kaynağı olan tütün dikim sezonu kırsal mahallelerde başladı.
Salihli’nin özellikle kırsal mahallelerin en önemli geçim kaynağı olan tütünde üreticiler fideleri toprakla buluşturuyor. Üreticilerin Şubat ayında tohumdan sera altında oluşturdukları ocaklarda yetiştirdikleri fidelerin dikim zamanı geldi. Sabah saatlerinde büyüyen fideleri tek tek toplayan üreticiler, traktöre takılan dikim makinesi ile de tütün fidelerini tek tek toprakla buluşturdu. Dikim makinesi ile dikilen tütün fidelere, can suyu ile birlikte hastalıklara karşı köklerinden ilaçlanması da yapıldı.

“5 yılın en fazla ekimi yapılacak”
Tütün dikimi yapan çiftçileri tarlada ziyaret eden Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç “Gökçeköy Mahallemiz ile kırsal mahallelerimizde tütün dikimine başlandı. Kurttutan, Gökeyüp, Kemer, Kemerdamları, Gökçeköy, Poyraz ve Poyrazdamları gibi mahallelerimizde tütün dikimi bu dönem arttı” dedi.
Salihli’de 8 bin 650 dekar alanda tütün ekimi yapıldığını belirten Yalvaç “19952000 yıllarında tütün ekimi 2530 bin dekar arasında iken 20102012 yıllarında gerileyip 45 bin dekara kadar düştü. Fakat 2017 yılı sonrasında tütün ekimi tekrar ilgi gördü ve bu yılda 9 bin dekara yakın bir alanda dikim yapılacak. Bu yıl Salihli’de son 5 yılın en fazla tütün dikimi yapılacak” diye konuştu. Tütün dikiminin Salihli ekonomisine katkısının büyük olduğunu vurgulayan Yalvaç “Hem üretime hem de KDV’ye katkısı yönünden tütün çok önemli bir pozisyondadır. Salihli tütünü, kalite de ise Akhisar tütünü ile yarışmaktadır. Üreticilerin en büyük sıkıntısı ise tütün alım firmalarının zamanı geldiğinde tütün taban fiyatlarının açıklanmamasıdır. Taban fiyatlarının oluşturulup, eksperlerin bu konuda çiftçimizin yanında olmasını istiyoruz” dedi.

“Tütüncü kararsız ve karamsar”
Salihli’de binlerce ailenin geçimini tütünden sağladığını belirten Gökçeköy Mahalle Muhtarı Süleyman Babacan, “Yeni sezon tütün dikimi mahallemizde başladığı gibi diğer mahallelerimizde de başlamıştır. Mahallemizin belli bir nüfusu geçimini tütünden sağlıyor. Fakat bu yıl bir sıkıntı var. Üreticiler firmalardan avans parası alıyorlardı, fakat tüccarlar şuan ödeme yapmadı. Ödeme yapmadığı içinde tütüncü kararsız ve karamsar. Ama yinede tütününü dikiyor, tüccarlarında bu konuya eğilip bakacağına ümit ediyorum. Çünkü tütüncü mağdur, bu mağduriyetin giderilip, sözleşme yapmalarını talep ediyoruz. Dibek Dağı eteğinde olduktan sonra tüm üretici kaliteli tütün üretiyor, bu emeğinin karşılığını inşallah alır ” diye konuştu.
Tütün üreticisi Durmuş Alp ise tütüne destekleme beklediklerini belirterek, "Baş fiyatı 2425 liradan açıyoruz ama 17 ila 20 lira arasında tütün satılıyor. Fiyatların düşmesinden dolayı Türkiye’de tütün üretimi azalıyor” diye konuştu.

“Karnımız bundan doyuyor”
Tütün diminin eskiye göre daha basit olduğunu belirten üretici Ayşe Karaca, “Tütün acıdır ama parası tatlıdır. Önceden karık açıp, elle dikip yapıyorduk, şimdi traktör ile dikim yapıyoruz ve daha rahatız" derken, bir diğer üretici Nuray Alp ise “Bizim geçim kaynağımız tütün, biz bunu yapıyoruz, çünkü karnımız bununla doyuyor. Ayrıca yapmak zorundayız, yapmamakta olmuyor, çünkü başka işimiz yok. Tütün işine Şubat ayı başında başlıyoruz, Ağustosa kadar devam ediyor. Tütüncülük görüşe göre basit gözüküyor ama hiç basit değil. Tütün zahmetli ve uğraştırıcı oluyor” diye konuştu.

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