(Görüntülü) Mezar demirine sıkışan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Mezar demirine sıkışan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

DHA

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir kabrin çevresindeki demir korkuluğa sıkışan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.  Uğur Yanat isimli vatandaş, dün saat 15.30 sıralarında ailesiyle birlikte, vefat eden bir yakınının kabrini ziyarete gitti. Kurtuluş Mahallesi Mezarlık Sokak'taki kabir ziyaretinde Yanat, vefat eden yakınının mezarının çevresindeki demir korkuluğun arasına sıkışan kaplumbağayı gördü. Bunun üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaplumbağayı kurtardı. Sonrasında hayvan doğal ortamına bırakıldı. Yanat, "Mezarlık...

(Görüntülü) Mezar demirine sıkışan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir kabrin çevresindeki demir korkuluğa sıkışan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı. <br>Uğur Yanat isimli vatandaş, dün saat 15.30 sıralarında ailesiyle birlikte, vefat eden bir yakınının kabrini ziyarete gitti. Kurtuluş Mahallesi Mezarlık Sokak'taki kabir ziyaretinde Yanat, vefat eden yakınının mezarının çevresindeki demir korkuluğun arasına sıkışan kaplumbağayı gördü. Bunun üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaplumbağayı kurtardı. Sonrasında hayvan doğal ortamına bırakıldı. Yanat, "Mezarlık ziyaretinde ailemle kaplumbağayı sıkışmış halde bulduk. İtfaiyeyi aradık, hemen geldiler. Kaplumbağayı kurtardık. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Manisa <br>2020-04-18 17:02:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Manisalı çiftçiler yasaktan muaf tutulmalarından memnun
YEREL HABERLER (Görüntülü) Manisalı çiftçiler yasaktan muaf ...
Manisa’da Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Manisa’da Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı
Manisalı çiftçiler yasaktan muaf tutulmalarından memnun
YEREL HABERLER Manisalı çiftçiler yasaktan muaf tutulmalarından ...
Şehit babasının ihtiyacını polis karşıladı İhtiyaçlarını gideren polisleri şehit oğlunun fotoğrafı ile karşıladı
YEREL HABERLER Şehit babasının ihtiyacını polis ...
Mezar demirine sıkışan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Mezar demirine sıkışan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
Zahmeti çok, ekimi zor tütünde dikim zamanı Manisa’da tütün dikimi başladı Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “5 yılın en fazla ekimi yapılacak” Tütün ekimi yapan Ayşe Karaca: “Tütün acıdır ama parası tatlıdır”
YEREL HABERLER Zahmeti çok, ekimi zor tütünde dikim zamanı Manisa’da ...
Akhisarspor´da Uğur formayı kaptı
YEREL HABERLER Akhisarspor´da Uğur formayı kaptı
Manisa'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Hayalet şehre dönen Manisa havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Manisa'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Hayalet ...
(Görüntülü) Alaşehir'de kadınlardan imece usulü ramazan hazırlığı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alaşehir'de kadınlardan imece usulü ...
Alaşehir'de kadınlardan imece usulü ramazan hazırlığı
YEREL HABERLER Alaşehir'de kadınlardan imece usulü ramazan hazırlığı
4 gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER 4 gündür kayıp olan yaşlı adam ormanlık alanda ...
Akhisar’a Cansuyu olacaklar
YEREL HABERLER Akhisar’a Cansuyu olacaklar
Gördes Kaymakamı Abacı marketleri denetledi
YEREL HABERLER Gördes Kaymakamı Abacı marketleri denetledi
Muradiye OSB Müteşebbis Heyeti ilk toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Muradiye OSB Müteşebbis Heyeti ilk toplantısı yapıldı
Salihli Belediyesinin ürettiği ilk maskeler sağlık çalışanlarına
YEREL HABERLER Salihli Belediyesinin ürettiği ilk maskeler sağlık ...
Manisa Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına özel servis
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına özel ...
Manisa BİLSEM’den emniyet mensuplarına siperlik maske
YEREL HABERLER Manisa BİLSEM’den emniyet mensuplarına siperlik maske
Manisa'da takla atan araç üzüm bağına uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da takla atan araç üzüm bağına uçtu: 3 yaralı
(Görüntülü) Doğum gününde kumbarasındaki parayı bağışladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Doğum gününde kumbarasındaki parayı ...
Domates fideleri toprakla buluştu, üreticiler sezondan umutlu Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur: “Biz ekmezsek dünya aç kalır” “Bu virüsün en az görüldüğü ülkelerden biriyiz. Dünya ülkeleri bizden alışveriş yapmak zorunda” “Cumartesi-Pazar günü sokağa çıkma yasağı var. Allah razı olsun devletimizden, hükümetimizden, bize böyle bir güzellik, kolaylık sağladı. Çünkü bizim tam araziye çıkma zamanımız geldi”
YEREL HABERLER Domates fideleri toprakla buluştu, üreticiler ...
Kumbaradaki parayı kampanyaya bağışlayan Tuğra'ya doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Kumbaradaki parayı kampanyaya bağışlayan Tuğra'ya ...
Doğum gününde kumbarasındaki paraları bağışladı, bekçiler pastayla sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Doğum gününde kumbarasındaki paraları bağışladı, ...
Yunusemre sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Yunusemre sokak hayvanlarını unutmuyor
Mahalle muhtarı hizmete sosyal medyadan teşekkür etti
YEREL HABERLER Mahalle muhtarı hizmete sosyal medyadan teşekkür etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X