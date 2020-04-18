(Görüntülü) Mezar demirine sıkışan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir kabrin çevresindeki demir korkuluğa sıkışan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı. <br>Uğur Yanat isimli vatandaş, dün saat 15.30 sıralarında ailesiyle birlikte, vefat eden bir yakınının kabrini ziyarete gitti. Kurtuluş Mahallesi Mezarlık Sokak'taki kabir ziyaretinde Yanat, vefat eden yakınının mezarının çevresindeki demir korkuluğun arasına sıkışan kaplumbağayı gördü. Bunun üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaplumbağayı kurtardı. Sonrasında hayvan doğal ortamına bırakıldı. Yanat, "Mezarlık ziyaretinde ailemle kaplumbağayı sıkışmış halde bulduk. İtfaiyeyi aradık, hemen geldiler. Kaplumbağayı kurtardık. İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Manisa <br>2020-04-18 17:02:03<br>

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