Manisa'da villaya kumar baskını: 19 kişiye 67 bin lira ceza kesildi

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<br>Emre SAÇLI / SALİHLİ(Manisa),(DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen villaya düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 19 kişiye 67 bin 298 lira para ceza kesildi.<br>Salihli'nin Barış Mahallesi'nde bir villada kumar oynatıldığı ihbarını alan Salihli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, villaya baskın düzenledi. Çilingir yardımı ile girilen villada oyun kartları, yaz boz kağıtları ile poker masası ele geçirildi.<br>Ayrıca, baskında 3'ü kadın 19 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 67 bin 298 lira para ceza kesilerek villa mühürlendi. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden 6'sının 15 Nisan tarihinde düzenlenen operasyonda yine haklarında işlem yapıldığı belirtildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI <br>2020-04-19 07:42:30<br>

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