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Salihli Ovası'nda tütün fidesi dikimi başladı

DHA

Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde birçok ailenin geçim kaynağı olan tütün fidelerinin, 8 bin 650 dekar alanda dikimi başladı. Sokağa çıkma yasağından muaf oldukları için memnun olduklarını söyleyen çiftçiler, koronavirüse rağmen üretmeye devam edeceklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağından tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanların muaf tutulacağını açıkladı. Açıklamanın ardından tarlalara inen çiftçiler hafta sonunda üretime devam ediyor. Salihli'de özellikle kırsal mahallelerde...

Salihli Ovası'nda tütün fidesi dikimi başladı

<br>Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde birçok ailenin geçim kaynağı olan tütün fidelerinin, 8 bin 650 dekar alanda dikimi başladı. Sokağa çıkma yasağından muaf oldukları için memnun olduklarını söyleyen çiftçiler, koronavirüse rağmen üretmeye devam edeceklerini söyledi.<br>Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta sonu ikinci kez uygulanacak sokağa çıkma yasağından tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanların muaf tutulacağını açıkladı. Açıklamanın ardından tarlalara inen çiftçiler hafta sonunda üretime devam ediyor. Salihli'de özellikle kırsal mahallelerde binlerce üreticinin geçim kaynağı olan tütünün dikimi başladı. Ağustos ayına kadar sürecek tütün sezonunda fideler, dikim makinasıyla toprakla buluşturuldu. Ayrıca can suyuyla birlikte hastalıklara karşı köklerine ilaç atıldı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, tütün dikiminin ilçeye bağlı kırsal Kurttutan, Gökeyüp, Kemer, Kemerdamları, Gökçeköy, Poyraz ve Poyrazdamları mahallelerinde yaygın olduğunu söyledi. Salihli'de 8 bin 650 dekar alanda tütün ekimi yapıldığını belirten Yalvaç, "1995-2000 yıllarında tütün ekimi 25-30 bin dekar arasındayken 2010-2012 yıllarında 4 bin dekara kadar geriledi. 2017 yılı sonrasında tütün ekimi tekrar ilgi gördü. Bu yıl 9 bin dekara yakın bir alanda dikim yapılacak. Bu yıl Salihli'de son 5 yılın en fazla tütün dikimi yapılacak. Tütün dikiminin Salihli ekonomisine katkısı çok fazla" dedi.<br>Tütün dikminin eskiye göre daha basit olduğunu belirten Ayşe Karaca ise, "Tütün acıdır ama parası tatlıdır. Önceden karık açıp, elle dikip yapıyorduk, şimdi traktör ile dikim yapıyoruz ve daha rahatız. Sadece biraz daha değerli olmasını istiyoruz" dedi. Nuray Alp, "Bizim geçim kaynağımız tütün, biz bunu yapıyoruz, çünkü karnımız bununla doyuyor. Ayrıca yapmak zorundayız, yapmamak da olmuyor, çünkü başka işimiz yok. Tütün işine şubat ayı başında başlıyoruz, ağustosa kadar devam ediyor. Tütüncülük görüşe göre basit gözüküyor ama hiç basit değil. Tütün zahmetli ve uğraştırıcı oluyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI <br>2020-04-19 10:51:10<br>

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