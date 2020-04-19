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Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem; sokağa çıkan olmadı

DHA

Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem; sokağa çıkan olmadı

<br>Cemil SEVAL Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın yanı sıra İzmir ve Balıkesir'de de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.<br>İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 11.32'de merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre altında meydana geldi. Deprem, Manisa ve ilçelerinin yanı sıra İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunanlar kısa süreli panik yaşarken, depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.<br>DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kırkağaç Cemil SEVAL Erdinç ALKAN<br>2020-04-19 12:11:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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