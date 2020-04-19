Başkan Çelik ekiplerle birlikte çalıştı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu Manisa’da uygulanan sokağa çıkma sınırlaması nedeni ile Şehzadeler Belediyesi Vefa Sosyal Destek Ekibi ile birlikte vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çalıştı. Başkan Çelik bu kapsamda gelen iki farklı talebi temin ederek ihtiyaç sahiplerine bizzat ulaştırdı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, korona virüs tedbirleri kapsamında Manisa’da sokağa çıkma sınırlaması uygulanması nedeni ile hafta sonu vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için görev yapan Vefa Sosyal Destek Ekibi ile birlikte çalıştı. Pazar günü Vefa Sosyal Destek Ekibine gelen iki talebi bizzat karşılayan Başkan Çelik, ilk olarak Turbil ailesinin bebekleri Uras için istedikleri mamayı eczaneden temin ederek Baba Çağatay Turbil’e teslim etti. Bebekleri Uras Turbil’in mama ihtiyacının olduğunu ve sokağa çıkma sınırlaması nedeni ile eczaneye gidemediklerini ifade eden Baba Turbil, Başkan Çelik ve Sosyal Vefa Destek Ekibine teşekkür etti.

Başkan Çelik daha sonrasında 72 yaşındaki Abdulbaki Kılınç’ın ekmek ve kolonya talebini temin ederek evine götürerek teslim etti. Yaşları nedeni ile korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadıklarını ifade eden 72 yaşındaki Abdulbaki Kılınç her türlü taleplerinin belediye ekiplerince hızlı bir şekilde yerine getirildiğini ifade ederek Başkan Çelik ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Kılınç çiftinin taleplerini teslim eden Başkan Çelik, her türlü taleplerini karşılamak için Şehzadeler Belediyesi olarak görev başında olacaklarını ifade etti.

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