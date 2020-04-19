Vefa Sosyal Destek Grubundan pasta sürprizi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle pasta almaya gidemeyen Aslı Varol’un 17’nci doğum günü pastası Şehzadeler Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubundan geldi. Genç kız pastayı karşısında görünce sevinç gözyaşları döktü.

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle doğum günü pastası almaya gidemeyen Aslı Varol’un ailesinin Şehzadeler Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak pasta talebinde bulunması üzerine, görevli personel pasta temin ederek Aslı'ya sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Sürpriz karşısında mutlu olan Aslı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.