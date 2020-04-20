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EGEİD, 23 Nisan’ı çocuklarla birlikte kutlayacak

İHA

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılını çocuklarla birlikte kutlayacak. Derneğin resmi sosyal medya hesaplarına mesajla gönderilecek olan ve çocukların 23 Nisan'la ilgili görüşlerinin yer aldığı videolar içinden en beğenilen ilk 2 videonun sahibine powerbank, 3., 4. ve 5. videoların sahiplerine de İşler Kitabevinden 100 TL'lik hediye çeki verilecek. En çok beğenilen ilk 3 video ise derneğin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

EGEİD, 23 Nisan’ı çocuklarla birlikte kutlayacak

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılını çocuklarla birlikte kutlayacak. Derneğin resmi sosyal medya hesaplarına mesajla gönderilecek olan ve çocukların 23 Nisan’la ilgili görüşlerinin yer aldığı videolar içinden en beğenilen ilk 2 videonun sahibine powerbank, 3., 4. ve 5. videoların sahiplerine de İşler Kitabevinden 100 TL’lik hediye çeki verilecek. En çok beğenilen ilk 3 video ise derneğin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
Merkezi Manisa’da bulunan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) korona virüs salgını nedeniyle bu yıl ilk kez çocukların evlerinde kutlamak zorunda kalacakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocukları unutmadı. Dernek tarafından yapılan açıklamada çocukların 23 Nisan’la ilgili düşüncelerini aktaracakları videoları resmi sosyal medya hesaplarına mesaj olarak atmaları istendi. Videolar arasında en çok beğenilen ilk 3 videonun derneğin sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı, 1. ve 2. seçilen videonun sahibine powerbank, 3., 4. ve 5. seçilen videoların sahiplerine de İşler Kitabevinden 100 TL’lik hediye çeki verileceği açıklandı.
EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu yaptığı açıklamada, “23 Nisan 1920 bir ulusun kendi talihini belirleme iradesinin tecelli tarihidir. Dünyanın emperyalist dayatması karşısında imparatorluk kaybeden bir milletin atalarından aldığı emaneti gelecek nesillere tevdi etme gayretinin kurumsallaşmış halidir. İşgal altındaki ülkenin monarşizmden kurtulup milli iradenin mabedinin bacasının tüttüğü, sıcaklığının tüm yurt sathına yayıldığı ve tüm milletin kurtuluş fikrinde mutabık kaldığının dünyaya ilanıdır. Bu mabet kendileri küçük çocukların o kocaman yüreklerine emanet edilince; yenilemez, sterilazasyonu sevgi ile yapılmış muhafızlar ordusunun dokunulmazlık makamına oturtulmuştur. Eğer bir milletin çocukları bile aynı kararlılıktaysa değil 100 yıl, 1000 yıl geçse menfi emel taşıyanların hevesleri hep kursağında kalacak; milli iradenin mabedi olan TBMM neye mal olursa olsun, hangi badirelerle yüzleşirse yüzleşsin hep saf ve temiz yarınlara yelken açacaktır. Başta bize bu günleri armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına müteşekkiriz. Biz de EGEİD ailesi olarak bu özel günü çocuklarımızla birlikte kutlamak istedik. Çocuklarımızın, bu önemli güne özel kaydedecekleri videolardan belirlenen beşini hem sayfamızdan paylaşacağız hem de powerbank ve Ege Bölgesindeki tüm İşler Kitabevlerinden 100 TL hediye çekleri hediye edeceği. Kayıtlar, resmi sosyal medya hesaplarımızın mesaj bölümünden gönderilecektir.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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