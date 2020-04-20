Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 31 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar evlerinde farklı uğraşlarla geçirdi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki genç kız evlerinin bahçesinde su kabakları, seramikler ve eski araba lastikleriyle ortaya çıkardıkları 75 eserle peyzaj çalışması yaparak bahçelerini renklendirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlar, evde geçirdikleri vakitlerini farklı uğraşlarla değerlendirdi. Kimileri yaklaşan ramazan nedeniyle yufka açtı kimileri de evlerinin bahçesine su kabakları, seramikler ve lastiklerden peyzaj çalışması yaptı.



Bahçelerini renklendirdiler

İşletme Fakültesi mezunu Deniz Yay (25) ile aynı bahçede oturan Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Lisesi çocuk gelişimi bölüm öğrencisi Tuğba Menekşe ile birlikte evlerinin bahçelerini süslemek için iki gün boyunca güzel çalışmalar yaparak bahçelerini süsledi. Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Deniz Yay, "Bizim evimizin bahçesi bin 500 metre kare ve çeşitli ağaçlarımız var. Bahçemizde kendi yiyeceklerimizi doğal olarak yetiştiriyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evimizin alt katında oturan çocuk gelişimi öğrencisi Tuğba Menekşe arkadaşımla birlikte önceden yetiştirdiğimiz su kabaklarını boyamaya başladık. Seramikten çeşitli motifler yaparak kuruttuk ve boyadık. Kuruyunca da evimizin bahçesinde bulunan ceviz ağaçlarına, meyve ağaçlarına astık. Güzel bir görünüm verdi. Bu arada arkadaşım Tuğba Menekşe’nin babası Orhan Menekşe de araba lastiklerini kesip, boyayarak çiçek saksıları yapmamızı kolaylaştırdı. Çalışmalarımızda sosyal mesafeyi uyduk." dedi.

Ev sahibi Cemal Yay ise, "Kızım Deniz ile kiracımın kızı Tuğba sokağa çıkma kısıtlamasında kabakları boyadılar, araba lastiklerinden saksılar yaptılar, seramik motifler yaptılar. Bizler de yardımcı olduk. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmedik. 75 kadar eseri evimizin bahçesine boyayarak astılar. Gerçekten çok güzel bir manzarası oldu. Kızlarıma teşekkür ederim." dedi.

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