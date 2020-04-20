Bağ evinde çıkan yangın korkuttu

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Manisa'nın Gördes ilçesinde bağ evinde çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Yangın Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 10.00 sıralarında Mehmet Çetin’e ait bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evin her yerini saran yangına ihbar üzerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın tamamen söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Ölen ya da yaralanan olmayan yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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