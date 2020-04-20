Otomobilden alkol satışı yapan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı Alkol satışı yapan sürücü, 400 promil alkollü çıktı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde aracıyla içki satışı yapan ve alkollü araç kullanan kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmirAnkara kara yolu üzerinde bulunan E.A.'ya ait tekel bayisi önündeki 45 SA 2212 plakalı araçtan alkol satışı yapıldığı bilgisini aldı. Bölgede çalışma yapan ekipler, E.A'nın alkol satışı yaptığı aracı kovalamaca sonucu ilçe çıkışındaki kavşakta yakaladı.

Araçta yapılan kontrolde kasalar içerisinde çeşitli miktarlarda alkollü içki, 1 tabanca ve tabancaya ait 4 mermi ele geçirilirken, sürücü E.A.'nın ise 400 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan E.A'ya alkollü araç kullanmak ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi.

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